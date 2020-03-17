Линия слома: власть ни перед кем не отвечает

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

В номере от 26 февраля 2020 года мы публиковали материал «Лакомая набережная Краснодара, или Власть за себя не ручается», в котором была изложена проблемная ситуация местной жительницы Натальи Бурдюковой. Действия инспектора Управления муниципального контроля администрации Краснодара Соседко привели к сносу третьего этажа частного дома по улице им. Братьев Игнатовых, принадлежащего женщине. Сделано это было вопреки разрешительной документации 2010 года, решению суда, признавшего незаконным административное преследование собственника, и вразрез с предписанием прокуратуры.

В данный момент Наталья Бурдюкова ждет рассмотрения ее частных жалоб на отказ в даче разъяснения решения, на осуществление исполнительного производства в связи с невозможностью его исполнения без разрушения всего дома и нарушения Конституции и настаивает на возбуждении уголовного дела против чиновника муниципального контроля по признакам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. Мы внимательно выслушали Наталью Бурдюкову.

— Четвертого октября 2017 года Управление муниципального контроля администрации получило документацию из Департамента архитектуры администрации города о проверке законности моего дома и реконструированного третьего этажа в 2010 году и отсутствии нарушений,— рассказывает Наталья Бурдюкова. — После получения информации об отсутствии нарушений в техническом состоянии дома и отсутствии события административного правонарушения в моих действиях Управление муниципального контроля было обязано прекратить повторную проверку и не изобретать событие, которого не было, подгоняя под удобные материалы муниципальной проверки, утверждающие, что я якобы построила третий этаж 18.01.2018 без разрешения. Как можно было измерять площадь земельного участка без его посещения, без уведомления меня, в мое отсутствие и включить в него даже уличный газон? Для чего? Мне говорят, что это всего лишь процессуальные нарушения, что это ерунда. Но ведь эти процессуальные нарушения повлекли существенное нарушение моих прав, это тяжкие последствия: у меня разрушается дом. Это что, желание мне навредить? Во время проверки администрация c с нарушением принципа достоверности собрала «доказательства». После признания решением суда этих доказательств недопустимыми спустя три дня такими же порочными доказательствами удалось убедить другого судью и получить решение о сносе.

Почему не возбуждают уголовное дело даже в отношении непосредственного исполнителя — инспектора Соседко, который внес заведомо ложные данные в акт о размерах земельного участка, указал в протоколе ложную дату реконструкции третьего этажа — в 2018 году, а не в 2010-м, как это было ему достоверно известно? В октябре 2017 года он знал, что события административного правонарушения не было, но проверку продолжил без соответствующего приказа, моего уведомления и моего участия.

Внося заведомо ложные сведения в материалы муниципальной проверки, инспектор Соседко знал и понимал, что это повлечет негативные правовые последствия: незаконное привлечение меня к административной ответственности, предъявление иска о сносе якобы самовольно построенного третьего этажа и освобождении якобы захваченной мною земли и как следствие причинение огромного материального ущерба при исполнении незаконного решения суда, основанного на изготовленных инспектором Соседко подложных доказательствах.

Я полагаю, что тут уместно говорить о прямом умысле. Не верю, что Соседко не понимал последствий своих действий и не желал такого результата для меня, когда составлял документы. Ведь если мы чего-то не хотим, то и фатальных ошибок не допустим.

Решением суда от 9 апреля 2018 года было установлено, что при покупке в 1998 году мой земельный участок был огорожен, что мне не требовалось получать разрешение на

реконструкцию, что администрация города обнаружила 3-й этаж литеры Н при моем обращении в 2010 году. Судом были установлены допущенные администрацией нарушения: что проверка, составление протокола и акта были произведены без моего уведомления и в мое отсутствие.

Это подтверждается техническим паспортом, техническим заключением 2010 года и ответом Департамента архитектуры, который в тот момент руководил комиссией по сносу.

Прокуратура Западного округа Краснодара внесла представление о незаконных действиях Управления муниципального контроля при привлечении меня к административной ответственности, и это представление было адресовано администрации. Какие действия со стороны администрации должны были последовать? В моем понимании, они должны были исправить ошибки, внести сведения, которые соответствуют действительности. Вместо этого немедленно был выписан исполнительный лист и через два дня от меня требовали исполнения решения суда. Вот какова реакция администрации на представление прокуратуры и на решение суда по делу об административном правонарушении! Сказать, что они этого не знали? Знали, потому что я лично вручала это решение и администрации, и руководителям муниципального контроля.

По мнению Натальи Бурдюковой, надо начинать сначала, с действий Соседко, потому что все последующие события были объединены единым умыслом. Почему пропали документы в администрации Западного округа на строительство пристройки? Почему исчезли у судьи Ленинского районного суда Шипуновой заявления Бурдюковой на разъяснение исполнительных действий? Ведь в решении о сносе не было указано, что конкретно и как сносить? Это не стало помехой для нанятой администрацией бригады. Не имея понятия, что конкретно надо делать, они приступили к работе. Причем в нарушение закона работы, выполненные нанятой администрацией бригадой, были оформлены в качестве пожертвования.

— Статья 582 ГК РФ предусматривает возможность пожертвования на снос, но пожертвование подразумевает передачу имущества или денег,— говорит Бурдюкова. — А в нашем случае был заключен конфиденциальный договор, который исполнители начали выполнять за неделю до его заключения, и в этом документе нет предмета договора. Когда вы что-то заказываете, например застелить пол, то указываете конкретное место, размеры и стоимость работ. А здесь сказано: исполнение решения суда — снос реконструированного третьего этажа. Где, в какой части, сколько это стоит — не указано. Освобождение земельного участка — в каком месте, каким способом — не указано. То есть предмета договора нет, а то, что договор конфиденциальный,— это нарушение закона. По ФЗ №44 должен быть конкурс. В моем случае его не было.

По словам Натальи Бурдюковой, административное вредительство дошло до такой ручки, что так называемые пожертвователи работ пытались в целях освобождения якобы незаконно занимаемых 159 квадратных метров разрушить капитальный подземный гараж, причем хотели сломать его вдоль — явно для того, чтобы уже точно ничего не осталось.

— Мой земельный участок с 1998 года находится в собственности и пользовании. А Земельный кодекс был принят и вступил в действие только 25 октября 2001 года, и по закону я вправе получить эту землю бесплатно, тем более что эта земля у меня огорожена и находится под объектом ИЖС. Много ли у нас дел, когда по немежеванным участкам администрация предъявляет иски об изъятии земли? Если нет границ, как можно изъять? В моем случае, получается, это возможно. В 1999 году я поставила капитальный забор и на согласованном с администрацией и городскими службами месте построила гараж и капитальное строение. В 2007 году были приняты Правила землепользования и застройки на территории города Краснодара, в которых были указаны параметры градостроительного регламента. Все эти параметры распространяются только на те правоотношения, которые возникли после принятия. Гараж мой стоял до принятия этих правил, и весь мой участок находится в пределах красной линии. Ко мне все эти претензии притянуты быть не могут. Но они мне предъявляются, исключительно мне. Если поднять другие дела, такого нет.

Кому это выгодно?

В январе 2020 года перед сносом газовики проверили у Бурдюковых отсутствие задолженности и нарушений и на следующий же день отрезали в трех местах два ввода газа в дом, потому что администрация дала им предписание отключить весь дом как самострой. Уже два месяца у жильцов нет газа, хотя они обращались в прокуратуру — и в округ, и в край. Дом теперь не имеет отопления. На месте прохождения подземной газовой трубы к дому собственник коммерческого объекта по улице Братьев Игнатовых, 1/1, уже сооружает автопарковку и возвел бетонную подпорную стену, ликвидировав врезку Бурдюковых в магистральный газопровод. Это ли не злоупотребление служебным положением? Не для строительства ли парковки был отключен газ?

— Тридцатого января мое дело поступило в Краснодарский краевой суд, и до сих пор не назначено рассмотрение. Там у меня четыре частные жалобы. Первые две жалобы я сдала в Ленинский районный суд 25 июня и 7 июля. Когда дело вернулось из кассации, уже все сроки обжалования истекли, я подала заявление о восстановлении сроков, приложив мои жалобы. Но Ленинский районный суд потерял их. Наконец в сентябре мне просто напечатали определение и выдали. Я расписалась, что получила 23 сентября два определения о возврате кассационных жалоб. То есть я обращалась с заявлением о восстановлении сроков, а мне выдали постановления о возврате жалоб. Суд первой инстанции не вправе решать такие вопросы. И я по этому поводу на пяти листах написала в квалификационную коллегию заявление о незаконных процессуальных действиях судьи Шипуновой для проведения проверки. Куда и почему делись мои документы? Почему пропали документы в краевом суде?

Судя по тому, как тяжело и натужно движется гражданское правосудие, единственным выходом в данной ситуации может стать лишь полноценное уголовное расследование, но, увы, правоохранительные органы до сих пор не могут разглядеть в наглых и циничных действиях состава преступления. Как известно, в особенных случаях силовики возбуждают дела даже по мельчайшим пустякам, а суды потом судят по всей строгости. Неужели существует сила, которая не позволяет нашим правоохранителям разглядеть явного коварства в ситуации с домом Бурдюковых? Интересно, какой высоты лицо пользуется своей властью и административным ресурсом, чтобы так явно, не дрогнув, испохабить жизнь простым людям?

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы с просьбой провести тщательную и всестороннюю проверку фактов, изложенных в статье, и дать процессуальную оценку действиям сотрудников администрации МО г. Краснодар, которые, вопреки судебному решению и предписанию Прокуратуры Западного округа, нанесли тяжелейший материальный вред семье Бурдюковых.