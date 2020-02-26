Лакомая набережная Краснодара, или Власть за себя не ручается

//Общество 13+

26 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Демонтированный третий этаж дома Бурдюковых. Вредительство налицо: здание приходит в негодность

Чиновники городской администрации проявили недюжинное рвение, чтобы добиться в 2018 году через суд сноса третьего этажа реконструированного частного дома Натальи Бурдюковой, который в 2010 году был признан городской администрацией законной постройкой. Для этого инспектору Управления муниципального контроля Соседко пришлось «приписать» в материалах административной проверки, что якобы реконструкция дома была не в 2010 году, а в январе 2018 года. Указанные материалы административной проверки легли в основу решения суда, которым суд признал третий этаж самостроем и постановил его снести, проигнорировав ранее принятое решение суда по административному делу, установившему, что наличие спорного этажа в 2010 году было предметом рассмотрения администрации, и, поскольку никаких нарушений не было, Бурдюковой было рекомендовано зарегистрировать свое строение. Также суд в первоначальном решении указал, что административная проверка была проведена с нарушением закона и поэтому результаты проверки являются недопустимыми доказательствами. Именно на основании этих недопустимых доказательств было вынесено решение о сносе.

Порой трудно понять, чем мотивированы безрассудные действия наших господ чиновников. Когда заводится бюрократическая машина, иногда кажется, что творятся безумные вещи. Бред, бессмыслица, нонсенс, нелепость — иногда не хватает достойных синонимов, чтобы описать события, с которыми граждане сталкиваются ежедневно. На самом деле простым смертным недоступен для понимания уровень мышления власть имущих. Что для нас сущая бессмыслица и беззаконие, для отдельных чиновников понятные схемы, работающие на определенный результат. Целью может быть обретение большей власти, устранение неугодных, поиск новых точек роста, личное и корпоративное обогащение. Яркий пример — история жительницы Краснодара Натальи Бурдюковой, которая не иначе перешла кому-то дорогу, потому что на нее, законопослушную пенсионерку, обрушилась лавина настоящего бюрократического произвола. Сейчас якобы самовольный третий этаж капитального дома на улице Братьев Игнатовых уже снесен городской администрацией. Для этого администрация заключила конфиденциальный договор «пожертвования работ» с ООО «Арт Инжиниринг», причем снос начался за неделю до заключения этого сомнительного договора. Если вы думаете, что в Краснодаре есть право частной собственности, то глубоко в этом ошибаетесь. Никто не застрахован от того, что однажды кому-то из властей предержащих станет не любо ваше житие-бытие, он назначит вас нарушителем и прикажет сровнять ваше родовое гнездо с землей-матушкой. Расскажем об этой истории подробнее.

Условия для самых несговорчивых

Есть на склоне вдоль Кубанской Набережной лакомые земли. Однако в конце прошлого века участки земли были доступны для приобретения даже гражданами, не наделенными властью и связями. В 1998 году Наталья Бурдюкова с мужем купили на улице Братьев Игнатовых шесть соток земли. Межевание не проводили, потому что данная процедура носит заявительный характер и является необязательной, тем более участок уже был огорожен. То есть границы земельного участка тогда в Росреестре не зарегистрировали. По договоренности с соседями новые собственники поставили на месте ограды капитальный забор на фундаменте. Как люди законопослушные, они получили разрешение на возведение двухэтажного дома с подвалом, а также на строительство подземного гаража, служащего подпорной стеной. Местоположение дома и гаража было согласовано со всеми службами города, на оба объекта было получено право собственности. Через несколько лет Бурдюковы решили увеличить площадь домовладения для того, чтобы проживать в нем с семьями своих детей и разместить там свою коллекцию картин. В 2007 году Наталья обратилась в администрацию Западного округа Краснодара с заявлением о строительстве трехэтажной пристройки к дому и об изменении фасада уже существующего дома. Ей выдали разрешение на строительство пристройки, а получение разрешения на реконструкцию чердака уже построенного дома, согласно Градостроительному кодексу и Правилам землепользования, в тот момент не требовалось. Это доходчиво разъяснили заявителю в отделе архитектуры. Летом 2010 года строительство было завершено, пристройка и реконструированный чердак прежнего дома разместились под одной крышей. Осенью того же года от МУП «Институт „Горкадастрпроект”», которое в ту пору возглавлял Евгений Первышов, было получено заключение о надлежащем техническом состоянии построенного объекта недвижимости, в котором было сказано, что строительство пристройки и реконструкция ранее существовавшего дома не затронули конструктивных и других характеристик надежности и безопасности дома, что обследованное трехэтажное жилое здание с подвалом отвечает строительным нормам и правилам и не создает угрозы здоровью и жизни граждан. В том же 2010 году было получено письмо из Департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, в котором было разъяснено, что выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ИЖС площадью 1073 квадрата не требуется, и с учетом технического заключения Бурдюковой было рекомендовано зарегистрировать право собственности, что и было сделано. Таким образом, в 2010 году администрация города не считала реконструированный чердак самовольным строением, не обнаружила никаких нарушений при строительстве, а ведь именно Департамент архитектуры в тот момент был наделен полномочиями по сохранению или сносу самовольных построек.

Всё бы ничего, но с 2015 года к хозяевам домовладения стали наведываться покупатели из числа соседей, которые, по всей видимости, особенно ценили городскую землю, правда, предлагали Бурдюковым выкупить их участок за бесценок. Естественно, им отказывали. По словам хозяев, их стали предупреждать о возможном применении административного ресурса и ставили в пример многодетную соседскую семью, которая уже лишилась восьми с половиной соток земли.

Самострой за один день

В январе 2018 года, когда супруги Бурдюковы были на лечении в отъезде, в отношении собственников был составлен акт проверки соблюдения земельного законодательства и протокол об административном нарушении. Оказывается, осенью 2017 года в Управление муниципального контроля городской администрации поступило сообщение от некоего гражданина Миронова, который пожаловался на то, что ему, дескать, неудобно ходить мимо дома Бурдюковых, и попросил провести проверку законности использования земельного участка. Причем доброжелатель, оказывается, живет в Фестивальном микрорайоне, и одному Богу известно, зачем он обхаживает чужой дом на другом краю города. Реакция власти на подобные обращения редко бывает молниеносной, если вообще бывает, но в данном случае заявление было мгновенно отписано главному специалисту отдела комплексных проверок — инспектору Соседко. Несмотря на то что для проведения проверки по закону после установления правообладателя участка надо издать приказ и уведомить об этом собственника, проверку выполнили, можно сказать, за глаза, втайне от проверяемого лица. Согласно штампу в сопроводительном письме, Управление муниципального контроля в октябре 2017 года получило пакет документов, в том числе письмо Департамента архитектуры от 2010 года, в котором говорится о законности проведенной реконструкции. Это должно было стать основанием для того, чтобы инспектор Соседко прекратил повторную проверку дома. Однако вместо этого осенью 2017 года без уведомления и участия хозяев инспектор вместе с сотрудником Горкадастрпроекта составил акт установления границ земельного участка с превышением фактически занимаемой площади. Если реально участок занимает 714 квадратных метров, а по документам — 601, то в акте было указано превышение площади на 159 метров, причем туда даже был включен уличный газон. Очевидно, что занесенные в акт недостоверные сведения должны быть использованы против собственников недвижимости. Спрашивается: кому это было нужно? Не это ли обещанный административный ресурс, который был пущен против несговорчивых граждан? Без издания приказа о проверке, без надлежащего уведомления и участия собственников инспектором Соседко был составлен акт проверки и протокол об административном правонарушении, в которых — внимание! — указано, что Бурдюковы ровно в 14 часов 00 минут 18.01.2018 без разрешения реконструировали двухэтажный дом и самовольно используют 159 квадратных метров земельного участка. Неизвестно, как чиновник такое упустил, но в акте проверки было отражено наличие технического заключения и письма из профильного департамента за 2010 год, которые опровергают доводы о самовольности реконструкции. Позднее он в своих объяснениях утверждал, что не знал о существовании этих документов, хотя сам и внес сведения о них в акт проверки.

Снести любой ценой

Важно отметить, что те самые материалы административной проверки легли в основу привлечения Бурдюковых к административной ответственности и стали основанием предъявления к Бурдуковым исковых требований о сносе якобы самовольной постройки третьего этажа и освобождении якобы незаконно занимаемых 159 «квадратов» земли. Административная комиссия администрации Западного округа г. Краснодара признала Наталью Бурдюкову виновной и назначила штраф. Однако 9 апреля 2018 года Ленинский районный суд Краснодара освободил собственника от наказания. Суд сослался на документы 2010 года, на нормы законодательства, которые действовали на тот момент, указал, что разрешение на реконструкцию не требовалось, что нет доказательств должного оповещения собственников о проводимой проверке. В судебном решении указано, что акт и протокол об административном правонарушении содержат недостоверные сведения о дате реконструкции дома, что «не допускается использование документов, в том числе результатов проверки, если указанные документы получены с нарушением закона».

«Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для привлечения Бурдюковой Н. Г. к административной ответственности, были выявлены 21.12.2010 г., следовательно, срок давности привлечения лица к административной ответственности истек 21.02.2011»,— говорится в решении суда. Логика такова: законность реконструкции подтверждена документами 2010 года, но если и были нарушения, то они были допущены именно в 2010 году, поэтому двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности истек. Трехлетний срок исковой давности для обращения администрации в суд должен исчисляться с 2010 года, он также истек.

Но через два дня после вынесения данного судебного решения, 11 апреля 2018 года, тот же Ленинский районный суд удовлетворяет иск администрации о сносе якобы самовольно реконструированного этажа и освобождении якобы захваченной земли. Причем по тем же основаниям: по акту проверки и протоколу об административном правонарушении, которые 9 апреля были разгромлены судом. Почему соседние залы судебных заседаний действуют так разнонаправленно? Вероятно, потому, что по гражданскому делу суд полностью проигнорировал доказательства пропуска искового срока администрацией города и отсутствия каких-либо нарушений при реконструкции жилого дома. А в решении по делу об административном правонарушении были расписаны нарушения, допущенные в ходе незаконной муниципальной проверки.

Далее события развивались так же стремительно и абсурдно, как и начинались. Администрация Краснодара обжаловала решение суда от 9 апреля 2010 года, но решение Ленинского суда в пользу Бурдюковой было оставлено без изменений и летом 2018 года вступило в законную силу. Но в то же время обжалование судебного решения по иску администрации о сносе реконструированного этажа ввергло собственника в круговорот абсурда: инстанция за инстанцией вышестоящие суды стали соглашаться с решением об уничтожении частной собственности, при этом в краевом суде исчезло и не поступило на рассмотрение в апелляцию решение суда от 09.04.2018. Никакие доказательства, в том числе пакет документов 2010 года, не возымели действия на судей. В ходе тяжбы стало известно, что в администрации Западного округа пропала вся разрешительная документация на строительство пристройки за 2007—2010 годы. Вероятно, планировалась более масштабная операция по уничтожению собственности Бурдюковых. Благо оригиналы всё еще остаются на руках у хозяйки домовладения. Но помогут ли они, когда административная машина против нее не просто запущена, но и приведена в действие?

Вдумайтесь в безумие и головотяпство ситуации: в решениях о сносе не разъяснена процедура сноса, не указаны конкретные помещения, подлежащие сносу, но при этом подрядные бульдозеры уже грызут, как слепые щенки, всё, что им попадает в зубы. По словам Натальи Бурдюковой, административное вредительство дошло до такой ручки, что так называемые пожертвователи работ пытались за неделю до заключения договора разрушить капитальный подземный гараж, причем хотели сломать его вдоль, чтобы явно уже точно ничего не осталось.

С октября 2018 года Наталья трижды обращалась в суд за разъяснением исполнения решения. Как можно сносить часть дома, право собственности на который никем не оспорено и действительно? Ведь частная собственность вроде бы защищена Конституцией? Какие помещения и где должны быть снесены? Как сносить часть дома, если он построен как единое сооружение и снос его части повлечет разрушение всего дома? Как освобождать землю за границами земельного участка, если границы не существуют? Причем земельный участок под ИЖС используется в существующих границах с 1998 года, до принятия Земельного кодекса, поэтому хозяева имеют право по закону на получение излишков земли в собственность бесплатно. Два обращения Натальи по разъяснению решения судом рассмотрены не были. Более года спустя суд отказал в разъяснении, поскольку, по мнению суда, неясностей в решении нет. Причем в дальнейшем за разъяснениями обратился судебный пристав и сама администрация. Но суд не дает конкретных инструкций.

Кто ответит за эти вопиющие нарушения закона? Куда, подскажите, городские чиновники дели конституционные права гражданина? Почему правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников мэрии, которые, по словам потерпевших, пошли на множественные уловки, чтобы сломать жизнь законопослушной краснодарской семье? Или их участок приглянулся какому-то очень важному лицу? Как иначе объяснить абсолютное беззаконие, которое сейчас творится на лакомых наделах Кубанской Набережной? Чей аппетит невозможно умерить и кто настолько циничен, что открыто плюет на живых людей? Может быть, он всем известен, всеми уважаем и слывет добрым, справедливым человеком? Что за сущность тогда скрывается под этой маской? Наша газета будет следить за судьбой семьи Бурдюковых и за событиями, которые разворачиваются на землях по улице Братьев Игнатовых и Кубанской Набережной. Мы очень надеемся, что заказчик рейдерского захвата земли рано или поздно станет всем известен, и мы предадим огласке его имя.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для тщательной проверки изложенных фактов и вынесения необходимых процессуальных решений для восстановления справедливости.