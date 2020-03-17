Власти Москвы отреагировали на информацию о возможном закрытии города на карантин

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова прокомментировала сообщение о возможно введении полного карантина на территории столицы. Такую информацию ранее разместили СМИ со ссылкой на источник в мэрии.
«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности», - отметила Ракова.
Заместитель мэра добавила, что все сообщения являются ложью и призвала жителей Москвы доверять только официальной информации оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 114 случаев заражения в 26 регионах. Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер с 16 марта.