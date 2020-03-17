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Власти Москвы отреагировали на информацию о возможном закрытии города на карантин

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Москвы отреагировали на информацию о возможном закрытии города на карантин
фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова прокомментировала сообщение о возможно введении полного карантина на территории столицы. Такую информацию ранее разместили СМИ со ссылкой на источник в мэрии.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности», - отметила Ракова.

Заместитель мэра добавила, что все сообщения являются ложью и призвала жителей Москвы доверять только официальной информации оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 114 случаев заражения в 26 регионах. Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер с 16 марта. 

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