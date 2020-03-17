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Перечислены возможные условия ввода полного карантина в Москве

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Открытые Медиа

Перечислены возможные условия ввода полного карантина в Москве
фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в мэрии, федерального чиновника и собеседника, близкого к кабинету министров сообщили, что власти Москвы разрабатывают план по введению полного карантина на территории столицы. Однако в оперативном штабе информацию комментировать отказались.

Собеседник уточнил, что более жесткие меры могут быть приняты, если число зараженных достигнет «критического» количества к пятнице, 20 марта. При этом в перечень ограничений войдет перевод всех сотрудников, незадействованных в жизнеобеспечении города, на удаленную работу, а МФЦ полностью перейдет в онлайн-формат.

Кроме того, решается вопрос об ограничении работы общественных заведений, в частности торговых центров и кафе, а в более серьезной ситуации будет прекращено движение транспорта и сообщение с соседними областями. 

Ранее мэр Москвы подписал Указ о введении мер в рамках борьбы с распростарнением коронавирусной инфекции.

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