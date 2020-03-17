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Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно
фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медучреждение.

«… они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - высказала она.

По некоторым данным, одним из пациентов является Алексей Нелюбин. Он покинул больницу в 3 часа ночи – вышел из приемного отделения и перелез через забор. На первом этапе исследования у мужчины обнаружили коронавирус, сейчас его анализы отправлены в лабораторию «Вектор».

Ране сообщалось, что из «Коммунарки»  сбежала женщина, которая не смогла дождаться результатов анализов.

БА

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