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Дочь зараженной коронавирусом женщины, которая сбежала, утверждает, что врач сам ее отпустил

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь зараженной коронавирусом женщины, которая сбежала, утверждает, что врач сам ее отпустил
Фото: Pixabay

Сегодня все обсуждают поступок женщины по имени Марина. Она сбежала из больницы в Коммунарке, потом ее нашли и доставили обратно. А вскоре пришли ее анализы, оказавшиеся положительными на коронавирус. Как же все было на самом деле?

Женщина прилетела в Москву из Южной Америки, делала пересадку в Италии. Почти сразу после возвращения почувствовала себя неважно, поднялась температура. Увезли в больницу.

Дочь Марины, как сообщает телеграм-канал Mash, поясняет, что ее мать не сбегала. Когда женщину привезли в Коммунарку, с самого начала оставили с большим количеством других больных. С ее слов, не было ни воды, ни еды, даже сесть было негде. Спустя четыре часа, результатов анализов не объявили. И она просто ушла. Врач якобы даже показал ей, как покинуть территорию больницы. А уж потом за ней примчались люди в защитных костюмах.

РК

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