У сбежавшей из больницы обнаружили коронавирус. Грозит ли женщине тюрьма?

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Беглянку из Коммунарки нашли и вернули обратно в больницу, и вот стали известны результаты ее анализов – у нее коронавирус.

Убегала женщина в одних тапочках, несмотря на холодную погоду. Сотрудники медучреждения не понимают, как ей удалось перелезть через забор.

На женщину уже заведено уголовное дело – разгуливая по городу, она могла заразить большое количество людей. Однако весьма вероятно, что ей удастся избежать наказания. Юристы поясняют, что тюрьма грозит только в том случае, если кто-то кого-то заразил, и этот человек умер. Но как доказать, от кого именно произошло заражение? Это практически невозможно. Пользуясь этим, некоторые уходят от ответственности.

Пока в России для сбежавших из-под наблюдения предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. При этом в Израиле за пренебрежение нахождением на карантине могут посадить на семь лет.

На данный момент вокруг Коммунарки усилена охрана.