Возможность посещать детские сады, дошкольные группы и начальную школу пока сохраняется

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17 марта 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: Pixabay

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что родителям разрешат приводить ребенка в детские сады. Также сохранится возможность посещать дошкольные группы и уроки для 1-4 классов.

Для учащихся 5-11 классов школы закрываются с 21 марта по 12 апреля включительно. Все занятия отменены. Чиновники понимают, что многим родителям будет трудно пристроить малышей, не у всех есть возможность сидеть с ними самим или оплачивать услуги няни. Поэтому по множественным просьбам будут работать дежурные группы численностью до 12 человек. Детям будут регулярно мерить температуру, а помещение дезинфицировать. Начнет действовать режим свободного посещения – мамы и папы смогут сами решить, надо ли вести ребенка в сад или в начальную школу.

Власти напоминают, чтобы родители сократили контакты своих детей с бабушками и дедушками. Малыши могут переносить заболевание коронавирусом практически бессимптомно, а для старшего поколения заражение может стать серьезным испытанием.