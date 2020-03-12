В Италии пенсионеры умерли с разницей в два часа от коронавируса

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12 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.rambler.ru.

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Пожилые супруги из Италии умерли от коронавируса с разницей в два часа. Известно, что они жили вместе шестьдесят лет.

Пенсионеры Севера Белотти и Луиджи Каррара проживали на севере Италии, в городе Альбино, провинции Бергамо. Как рассказал их сын Лука, в течение восьми дней его родители не могли получить медицинскую помощь, поскольку поблизости не оказалось врачей. Пациенты были госпитализированы лишь в минувшие выходные, а во вторник утром умерли. Лука даже не смог попрощаться с родственниками из-за объявленного в стране карантина.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в четверг, 12 марта, сделал резонансное заявление. По словам президента Соединенных Штатов Америки, он сможет восстановить поездки из Европы "достаточно быстро".