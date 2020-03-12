Трамп заявил, что сможет «достаточно быстро» восстановить поездки из Европы

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 12 марта, сделал резонансное заявление. По словам президента Соединенных Штатов Америки, он сможет восстановить поездки из Европы "достаточно быстро".

Трамп, однако, не уточнил, когда именно он планирует восстановить поездки. Политик также объяснил, почему не проводил консультации с европейскими лидерами во время принятия решения о запрете въезда на территорию США всем иностранцам, посещавшим недавно Шенгенскую визовую зону.

По словам Дональда Трампа, американским властям следовало принять важное решение и им не хотелось терять время.