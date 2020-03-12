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Специалист по инфекциям оценил информацию о распространении коронавируса по «поясу смерти»

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Специалист по инфекциям оценил информацию о распространении коронавируса по «поясу смерти»
анализы, Robert Michael/dpa
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал информацию, появившуюся в социальных сетях, о том, что коронавирус нового типа распространяется по некому "поясу смерти".
 
Ранее в интернете появились данные о том, что многие пострадавшие от коронавирусной инфекции регионы якобы находятся на одной линии – 40 градусов северной широты.
 
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Радио Sputnik отметил, что подобное предположение не имеет никакого отношения к действительности. Легко проверить, что на самом деле, Ухань находится на 30°35' северной широты и по Ирану и Южной Корее 40-я параллель не проходит.
 
Эксперт заявил, что коронавирус получил эволюционное преимущество из-за мутации, вследствие чего он распространился на человека. По мнению Жемчугова, когда лекарство от этого заболевания появится, для людей оно станет обычной сезонной инфекцией.
ЕТ
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