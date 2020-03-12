Специалист по инфекциям оценил информацию о распространении коронавируса по «поясу смерти»

Ранее в интернете появились данные о том, что многие пострадавшие от коронавирусной инфекции регионы якобы находятся на одной линии – 40 градусов северной широты.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Радио Sputnik отметил, что подобное предположение не имеет никакого отношения к действительности. Легко проверить, что на самом деле, Ухань находится на 30°35' северной широты и по Ирану и Южной Корее 40-я параллель не проходит.