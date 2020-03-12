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Британия выделит полмиллиона фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Британия выделит полмиллиона фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе
полицейский в медицинской маске, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
Министерство по международному развитию Великобритании сообщило, что в ближайшее время планируется выделить полмиллиона фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией, связанной с коронавирусом нового типа.
 
Подчеркивается, что опасные мифы о коронавирусе, которые мешают борьбе с заболеванием, будут развеиваться при помощи новой инициативы, поддерживаемой властями Великобритании. Помощь от Министерства по международному развитию будет направлена на борьбу с дезинформацией на территориях юго-восточной Азии и Африки, которая моментально разлетается по всему миру.
 
Ведомство привело несколько примеров опасных мифов: некоторые люди рекомендовали пить хлорку, втирать в кожу чеснок и горчицу, чтобы избежать заражения коронавирусом.
ЕТ
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