Британия выделит полмиллиона фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе

Министерство по международному развитию Великобритании сообщило, что в ближайшее время планируется выделить полмиллиона фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией, связанной с коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что опасные мифы о коронавирусе, которые мешают борьбе с заболеванием, будут развеиваться при помощи новой инициативы, поддерживаемой властями Великобритании. Помощь от Министерства по международному развитию будет направлена на борьбу с дезинформацией на территориях юго-восточной Азии и Африки, которая моментально разлетается по всему миру.