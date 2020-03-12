Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

В четверг, 12 марта, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ сообщило о выявлении 11 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших один гражданин Российской Федерации.

Таким образом, общее число заболевших на территории ОАЭ достигло 85 человек. Все зараженные коронавирусом помещены в карантин. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Пациенты получают необходимое лечение.