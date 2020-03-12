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Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
анализ крови, pixabay.com
В четверг, 12 марта, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ сообщило о выявлении 11 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших один гражданин Российской Федерации.
 
Таким образом, общее число заболевших на территории ОАЭ достигло 85 человек. Все зараженные коронавирусом помещены в карантин. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Пациенты получают необходимое лечение. 
 
Напомним, ранее коронавирусная инфекция была выявлена в Эмиратах сразу у трех членов российской команды велогонщиков, которые приехали в страну для того, чтобы принять участие в гонке "Тур ОАЭ".
ЕТ
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