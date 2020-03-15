Британские власти хотят запереть дома на несколько месяцев всех, кто старше 70 лет

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15 марта 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская служба BBC

Фото: Pixabay

Правительство Великобритании сообщило о своем намерении закрыть в карантин всех пожилых людей, достигших 70-летнего возраста. Речь идет о длительном периоде – нескольких месяцах домашнего заточения.

Старшему поколению планируют запретить выходить из дома и принимать гостей. Еду и лекарства им будут доставлять до двери. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что понимает, что власти требуют от людей многого, однако если речь идет о спасении человеческих жизней, Британии придется пойти на эти меры. Как известно, именно пенсионеры наиболее подвержены заражению коронавирусом.

Ранее британцы критиковали правительство за то, что оно принимает недостаточно мер для профилактики вируса. Интересно, что местные жители скажут теперь? Не перегнули ли власти палку?

Окончательно официальное решение объявят в ближайшее время.