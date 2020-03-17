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17 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на финского оператора сообщили, что Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Ограничение вступает в силу с 19 марта по 13 апреля.

При этом источник из Санкт-Петербурга сообщил, что местные жители массово направились в Финляндию в последний день перед закрытием границы с Евросоюзом, пишет интернет-издание «Мойка78». Известно, что ЕС вел ограничения на все поездки на свою территорию на 30-дневный срок.

Ранее сообщалось, что Казахстанские железные дороги с 17 марта приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию на неопределённый срок.