СМИ со ссылкой на финского оператора сообщили, что Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Ограничение вступает в силу с 19 марта по 13 апреля.
При этом источник из Санкт-Петербурга сообщил, что местные жители массово направились в Финляндию в последний день перед закрытием границы с Евросоюзом, пишет интернет-издание «Мойка78». Известно, что ЕС вел ограничения на все поездки на свою территорию на 30-дневный срок.
Ранее сообщалось, что Казахстанские железные дороги с 17 марта приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию на неопределённый срок.