Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с Россией

Казахстанские железные дороги приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию.
Ограничение вступило в силу 17 марта и продлится «до особых указаний». Сообщается, что такое решение в Казахстане приняли «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».
Среди отмененных рейсов такие популярные направления, как Алматы – Саратов, Нур-Султан – Челябинск и Караганды – Москва.
Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в полном объеме без комиссий и сборов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сообщили о коронавирусе у маленькой девочки.