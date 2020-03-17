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Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с Россией

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Казахстан приостановил железнодорожное сообщение с Россией
Фото: соцсети

Казахстанские железные дороги приостановили курсирование 14 прямых международных пассажирских поездов в Россию.

Ограничение вступило в силу 17 марта и продлится «до особых указаний». Сообщается, что такое решение в Казахстане приняли «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

Среди отмененных рейсов такие популярные направления, как Алматы – Саратов, Нур-Султан – Челябинск и Караганды – Москва.

Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в полном объеме без комиссий и сборов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сообщили о коронавирусе у маленькой девочки.

ДВа

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