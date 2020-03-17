В Казахстане сообщили о коронавирусе у маленькой девочки

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17 марта 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что в Казахстане зафиксирован случай заражения коронавирусом ребенка 2018 года рождения. Об этом рассказал на онлайн-брифинге официальный представитель минздрава Диас Ахметшарип.

Ранее во вторник сообщалось о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.

Девочка прилетела 13 марта рейсом Берлин – Минск – Алматы. Сейчас пациентка помещена в детскую инфекционную больницу Алматы.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что они расширили список приостановленных рейсов из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Представители авиакомпании отметили, что в перечень стран вошли Казахстан, Кипр и Черногория.