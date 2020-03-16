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В Родительском комитете оценили решение о закрытии школ в Москве

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Родительском комитете оценили решение о закрытии школ в Москве
фото: pixabay.com

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отреагировала на закрытие общеобразовательных и спортивных школ с 21 марта по 12 апреля в Москве из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом стало известно, в понедельник, 16 марта.

«Школьники также вполне могут обучаться дистанционно. Конечно, здесь будет необходим родительский контроль. Одно дело, когда родители делают домашнее задание с детьми, совсем другое - контролировать прохождение дистанционного обучения», - пояснила эксперт RT.

Волынец отметила, что, в первую очередь, это дополнительная нагрузка для родителей. Однако, она считает, что такие меры позволят проверить эффективность дистанционного образования.

Ранее сообщалось, что все досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек будут запрещены до 10 апреля.

БА

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