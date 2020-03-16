С 21 марта в Москве из-за коронавируса будут закрыты все школы

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16 марта 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве все школы закрываются на три недели из-за распространения коронавируса. Московский мэр Сергей Собянин сегодня объявил о закрытии всех общеобразовательных, спортивных школ и секций дополнительного образования с 21 марта по 12 апреля.

Информация о закрытии школ опубликована на фициальном сайте мэра Москвы. "С субботы, 21 марта (включительно) до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - говорится в сообщении Собянина.

Мэр столицы призвал родителей школьников не отпускать своих детей в этот период в торговые центры, парки и другие общественные места.

Напомним, в Москве заболели 93 человека. Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер на территории столицы из-за новой коронавирусной инфекции.