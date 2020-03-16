В Кремле отреагировали на информацию о введении ЧС в России из-за коронавируса

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16 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин мог подписать документ о введении ЧС в стране из-за коронавирусной инфекции с открытой датой. На сегодняшний момент число зараженных в России составило 63 человека.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», - пояснил официальный представитель Кремля.

Известно, что Россия уже приостановила авиасообщение с рядом зарубежных стран, также с 15 марта закрыта граница с Польшей и Норвегией и планируется с Белоруссией. В некоторых городах РФ объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Кроме того, Песков заявил, что в стране рано делать выводы относительно эффективности принимаемых мер.