Песков заявил, что рано оценивать эффективность мер по борьбе с коронавирусом

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16 марта 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в стране рано делать выводы относительно эффективности принимаемых мер по профилактике и борьбе с коронавирусом.

«Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер. Еще раз повторяю, принимаются очень энергичные меры», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к «монополии» на проведение тестов на COVID-19. «Вопрос для правительства. Кремль не руководит работой, не администрирует, не руководит, не координирует работу», - сказал Песков. Он добавил, что Кремль получает информацию от штаба.