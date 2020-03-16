Песков заявил, что рано оценивать эффективность мер по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в стране рано делать выводы относительно эффективности принимаемых мер по профилактике и борьбе с коронавирусом.
«Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер. Еще раз повторяю, принимаются очень энергичные меры», - заявил Песков.
Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к «монополии» на проведение тестов на COVID-19. «Вопрос для правительства. Кремль не руководит работой, не администрирует, не руководит, не координирует работу», - сказал Песков. Он добавил, что Кремль получает информацию от штаба.