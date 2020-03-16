Как Песков ответил на открытое письмо академиков и писателей против поправок в Конституцию

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16 марта 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента видели открытое письмо общественных деятелей, среди которых ученые, писатели и журналисты, против поправок в Конституцию РФ.

По словам Пескова, власти страны уважают все точки зрения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть разные письма, - передает РБК. «Огромное количество писем поддержки поступает», — пояснил он. Как отметил представитель Кремля, «вопрос в пропорции тех кто поддерживает и не поддерживает» изменение Конституции. «Ее мы узнаем на голосовании», — ответил Песков представителям СМИ.

Открытое обращение к судьям Конституционного суда, которые сейчас изучают предложенные рабочей группой поправки к Конституции, подписали более 350 ученых, юристов и литераторов.

Одно из заявлений против поправок в Конституцию подписали члены Конгресса интеллигенции России – всего около 120 человек. В их числе – режиссер Гарри Бардин, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, драматург Юлий Ким. В этом послании поправки названы «открытым посягательством на основы конституционного строя». По мнению подписантов, законопроект был подготовлен и рассмотрен с нарушением законов. Речь идет в том числе о поправке об «обнулении» количества президентских сроков.

Обращение, которое подписали больше 350 ученых, юристов, журналистов и писателей