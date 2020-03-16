Несколько юристов, ученых и писателей обратились к депутатам и в Конституционный суд по поводу поправок к Конституции

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16 марта 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели обратились к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда с письмом по поводу поправок к Контитуции РФ. Авторы пишут о недопустимости поправок в Основной закон страны.

Они подписали даже сразу два письма. Одно из заявлений против поправок в Конституцию подписали члены Конгресса интеллигенции России – всего около 120 человек. В их числе – режиссер Гарри Бардин, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, драматург Юлий Ким. В этом послании поправки названы «открытым посягательством на основы конституционного строя». По мнению подписантов, законопроект был подготовлен и рассмотрен с нарушением законов. Речь идет в том числе о поправке об «обнулении» количества президентских сроков.

Обращение, которое подписали больше 350 ученых, юристов, журналистов и писателей и которое было опубликовано на сайте «Эха Москвы», адресовано в том числе судьям Конституционного суда. Вступление в силу поправок названо «разрушением установленного действующей Конституцией» правового порядка. Среди подписавшихся: директор «Левада-центра» Лев Гудков, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналисты Леонид Парфенов, Ирина Шихман, кинокритик Антон Долин, писатели Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, юристы Илья Шаблинский и Елена Лукьянова, экономист Евгений Ясин.

Законопроект о поправках к Конституции был разработан по предложению президента РФ Владимира Путина. 11 марта Госдума приняла документ в заключительном чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. 14 марта документ был подписан главой государства и передан на рассмотрение в Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.