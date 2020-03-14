В Конституционный суд РФ поступили поправки в Основной закон

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14 марта 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Сегодня президент России Владимир Путин направил в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о поправке нормам Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте Конституционного суда сообщается, что запрос поступил в ведомство. В сообщении говорится, что судьи вынесут заключение в течение семи дней, после чего документ направят президенту. Сам процесс рассмотрения запроса президента будет непубличным.

Сам закон Путин подписал 14 марта. До этого он прошел согласование в Госдуме, Совете Федерации, затем его одобрили все Заксобрания субъектов РФ.