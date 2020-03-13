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Кадыров назвал меры против заражения коронавирусом

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров назвал меры против заражения коронавирусом
Рамзан Кадыров, Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил меры против распространения новой коронавирусной инфекции. Известно, что в республике случаи заражения не выявлены.

Кадыров призвал местных жителей не посещать «ничем не оправданные массовые мероприятия», а тем более не водить туда детей, и отказаться от зарубежных поездок. При этом мусульман глава Чечни просит чаще молиться и следить за своим здоровьем.

«Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка», - пояснил Кадыров.

По его словам, власти тщательно следят за ситуацией с коронавирусом в республике.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновсикй перечислил меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, необходимо закрыть границу с Украиной, брить усы и пр.

БА

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