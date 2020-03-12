Путина пригласили на первый всероссийский форум классных руководителей

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12 марта 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

В России планируют провести первый форум классных руководителей. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал президенту России Владимиру Путину, пригласив главу государства принять участие в форуме, сообщает пресс-служба Кремля.

Кравцов также заявил, что с 1 сентября начнутся федеральные выплаты за классное руководство. Путин подчеркнул, что нужно предупредить руководителей регионов.

«Предупредить об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета», – заявил глава государства.

Вторая важная задача, стоящая перед Минпросвещения – организация питания младших школьников. По словам Кравцова, предусмотрены все средства, и это поручение будет выполнено.

«Мы будем обсуждать и с родительскими комитетами, чтобы питание было вкусное, здоровое и полезное», – добавил министр.