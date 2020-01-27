Классные руководители начнут получать федеральную надбавку с 1 сентября

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27 января 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Выплата вознаграждения за классное руководство в России должна быть обеспечена с 1 сентября 2020 года. Об этом говорится в списке поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Одно из них касается доплат классным руководителям школ.

В поручении президента, адресованном правительству России и региональным органами власти, говорится: ​«Утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах РФ выплат на эти цели».

В ходе оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин подчеркнул, что классные руководители ближе всего к ученикам. По словам главы государства, «такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей».