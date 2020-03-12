«Это атаки на нашу страну», Терешкова, предложившая обнулить президентские сроки, заявила, что ее противники не любят Россию

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Валентина Терешкова, предложившая обнулить президентские сроки и убрать все огранияения сроков из Конституции, заявила, что критикуют ее поправку только те, кто не любит Россию.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказал Терешкова журналистам. Первую женщину-космонавтку поддержал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он вообще в той дискуссии, что со вчерашнего дня идет в обществе, увидел происки врагов и эскалацию внешней угрозы. «Атаки, которые идут сейчас на Терешкову, это атаки на нашу страну», - заявил Володин.

Кроме того, вчера Владимир Жириновский предложил лишить россиян прямого избирательного права и выбирать президента решением Госсовета