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"Вариант обнуления сроков в принципе возможен, но если Конституционный суд одобрит", заявил Владимир Путин в Госдуме

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту пришлось лично объяснить свою позицию.

"Сменяемость власти нужна для развития страны. Нецелесообразно убирать ограничение по количеству президентских сроков», - и тут же добавил. - «В принципе, это вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Главного закона».

Кроме того, он заметил, что досрочные выборы в Госдуму не нужны. Хватит и всенародного голосования. "Давать Госсовету полномочия президентского характера неприемлемо, опасно. Это недопустимо при демократии, это приведет к расколу, двоевластию", - заметил Путин.

 

БИ

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