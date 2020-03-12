В Липецке верующие хотели помолиться у источника св. Николая, но отменили крестный ход из-за карантина по коронавирусу

В Липецке верующие жители города собирались в ближайшее воскресенье, 15 марта, устроить массовый автомобильный крестный ход против коронавируса. Православные планировали встретиться у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II в Липецке и совместно прочитать молебен.
Но сегодня организатор крестного хода, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников, подполковник Юрий Берников объявил, что в связи с карантином, крестный ход отменяется.
По словам Берникова, в связи с запрещением всех массовых мероприятий, акафист 15 марта 2020 года в Липецке отменяется. Мужчина в соцсети Вконтакте призвал провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса.
В Липецке с 10 марта введен режим повышенной готовности, а с 11 марта для борьбы с распространением коронавируса ввели карантин. Массовые мероприятия в городе до особого распоряжения запрещены.
В Липецке коронавирус выявлен у трех человек.