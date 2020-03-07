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Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии трёх человек, госпитализированных с коронавирусом

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии трёх человек, госпитализированных с коронавирусом
Игорь Артамонов, фото из соцсети

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх местных жителей, у которых диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.  Липецкий губернатор подтвердил, что три человека заразились в Италии. По его данным, они госпитализированы, их состояние медики оценивают как удовлетворительное".

"Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение", - написал глава региона в Инстаграм. Артамонов заверил, что в Липецкой области "все службы области работают четко и слажено". Он призвал не поддаваться панике и провокациям, доверять информации только из официальных источников.

 
 
 
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Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)7 Мар 2020 в 4:16 PST

СМИ ранее написали о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.

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