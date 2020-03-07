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В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Липецке и Петербурге

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Липецке и Петербурге
фото: Аргументы недели

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения новым коронавирусом. По данным представителей оперативного штаба, трое заразившихся находятся в Липецке, один человек - в Санкт-Петербурге.
Все заразившиеся коронавирусом недавно вернулись из Италии.

В Липецке у двоих из заразившихся выраженных симптомов вируса нет. Все четверо людей госпитализированы, они находятся в инфекционных отделениях. Определен круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся коронавирусом на территории России. Эти граждане тоже должны находиться под наблюдением медиков. 

Россияне, возвращающиеся из Италии, проходят проверку в аэропорту "Шереметьево". Им измеряют температуру. Пассажиры, прибывшие рейсами из Италии, заполняют специальную анкету с указанием своих персональных данных.

Специальная группа медиков встречает  россиян в терминале F аэропорта "Шереметьево", снимает копии загранпаспортов и копии посадочных талонов.   И выдают такую памятку:

Накануне в России стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом COVID-19.  Четверо россиян находятся на круизном лайнере, на котором 21 человек болен. 

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