Власти США подтвердили нахождение граждан России на карантинном лайнере Grand Princess

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7 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

California National Guard, globallookpress.com

Американские власти официально подтвердили нахождение четверых граждан России на борту круизного лайнера Grand Princess («Гранд Принцесс»), который из-за коронавируса поставлен на карантин у берегов Калифорнии.

Сообщение Госдепа США огласило посольство Российской Федерации в Facebook. Российские дипломаты запрашивали у предствителей американского госдепартамента и получили ответ, что на круизном лайнере, поставленном на карантин после выявления на нем заболевших коронавирусом, находится четверо наших соотечественников.

Российская дипмисии поддерживает постоянный контакт с представителями компетентных органов и внимательно следит за развитием ситуации. Представители посольства РФ в США рассчитывают на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами.

Как ранее написали СМИ, круизному лайнеру Grand Princess, следовавшему по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско после того, как выявили на судне 21 человека с коронавирусом, а один из пассажиров скончался в результате болезни, вызванной новым вирусом.

В России в Москве из больницы выписан первый пациент-москвич, вылечившийся от коронавируса. Опубликован список стран, после прибытия из которых в Москву люди должны посидеть на карантине.