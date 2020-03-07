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Власти США подтвердили нахождение граждан России на карантинном лайнере Grand Princess

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США подтвердили нахождение граждан России на карантинном лайнере Grand Princess
California National Guard, globallookpress.com

Американские власти официально подтвердили нахождение четверых граждан России на борту круизного лайнера Grand Princess («Гранд Принцесс»), который из-за коронавируса поставлен на карантин у берегов Калифорнии.

Сообщение Госдепа США огласило посольство Российской Федерации в Facebook. Российские дипломаты запрашивали у предствителей американского госдепартамента и получили ответ, что на круизном лайнере, поставленном на карантин после выявления на нем заболевших коронавирусом, находится четверо наших соотечественников.

Российская дипмисии поддерживает постоянный контакт с представителями компетентных органов и внимательно следит за развитием ситуации. Представители посольства РФ в США рассчитывают на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами.

Как ранее написали СМИ, круизному лайнеру Grand Princess, следовавшему по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско после того, как выявили на судне 21 человека с коронавирусом, а один из пассажиров скончался в результате болезни, вызванной новым вирусом.

В России в Москве из больницы выписан первый пациент-москвич, вылечившийся от коронавируса. Опубликован список стран, после прибытия из которых в Москву люди должны посидеть на карантине.

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