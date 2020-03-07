В Омской области у женщины пенсия составляет более 50 тысяч рублей, рассказали в ПФР

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7 марта 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: superomsk.ru

фото: pixabay.com

В Омской области женщина получает страховую пенсию в размере 52 тысячи 533 рубля. Заместитель управляющего регионального отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) Наталья Смигасевич рассказала, что такую пенсию женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.

Пенсионерке сейчас 70 лет. По данным ПФР, средний размер пенсионных выплат в Омской области- 13 тысяч 813 рубля.

В Омском отделении Пенсионного фонда РФ огласили статистику по пенсии представительниц разных социальных групп и профессий.

Из общего количества пенсионеров 612 женщин отработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Их пенсия составляет 14 467 рублей.

11 191 женщина в Омской области, родившая пятерых и более детей, на заслуженном отдыхе получает 14 465 рублей.

В регионе женщины продолжают трудиться и в очень преклонном возрасте. Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 жительницы региона, в том числе три женщины в возрасте старше 90 лет.

Пенсионерок в Омской области, находящихся на заслуженном отдыхе, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий.

В Госдуме приняли закон, возвращающий возраст выхода на негосударственную пенсию. В России в январе текущего года средняя пенсия выросла на 5,7 процента по сравнению с январем прошлого года.