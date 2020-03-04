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Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7 процента

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7 процента
рубли, pixabay.com
В России в январе текущего года средняя пенсия выросла на 5,7 процента по сравнению с январем прошлого года. Согласно последней информации сотрудников Росстата, выплаты увеличились до 14,9 тысячи рублей.
 
В феврале глава Минтруда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии в России с 1 апреля этого года будут проиндексированы на 6,1 процента.
 
Отмечается, что будут повышены пенсии военных, которые проходили службу по призыву, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, людей, пострадавших от радиационных или же техногенных катастроф, и другие.
 
Расходы на индексацию будут достигать 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года. 
ЕТ

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