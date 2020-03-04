Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7 процента

В России в январе текущего года средняя пенсия выросла на 5,7 процента по сравнению с январем прошлого года. Согласно последней информации сотрудников Росстата, выплаты увеличились до 14,9 тысячи рублей.

В феврале глава Минтруда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии в России с 1 апреля этого года будут проиндексированы на 6,1 процента.