ПФР приступил к выдаче материнского капитала в новых размерах

С минувшего вторника, 3 марта, Пенсионный фонд России приступил к оформлению материнского капитала в новых размерах, которые были предусмотрены в послании президента страны к Федеральному Собранию.

Председатель правления ПФР Максим Топилин подчеркнул, что закон уже вступил в силу, вследствие чего со вчерашнего дня фонд начал проводить "работу по обеспечению маткапиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где данная сумма возрастает до 616 тысяч рублей".