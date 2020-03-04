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ПФР приступил к выдаче материнского капитала в новых размерах

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ПФР приступил к выдаче материнского капитала в новых размерах
семья, pixabay.com
С минувшего вторника, 3 марта, Пенсионный фонд России приступил к оформлению материнского капитала в новых размерах, которые были предусмотрены в послании президента страны к Федеральному Собранию.
 
Председатель правления ПФР Максим Топилин подчеркнул, что закон уже вступил в силу, вследствие чего со вчерашнего дня фонд начал проводить "работу по обеспечению маткапиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где данная сумма возрастает до 616 тысяч рублей".
 
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, а также ее продлении до 31 декабря 2026 года. 466 тысяч 617 рублей будут получать семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка, а также последующих детей выплата достигнет 616 тысяч 617 рублей.
ЕТ

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