В Совфеде оценили закон о расширении маткапитала

//Общество 13+

1 марта 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о расширении материнского капитала.

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года при рождении первенца семья получит 466 тыс. 617 рублей, а за второго ребенка государство выплатит 616 тыс. 617 рублей. По словам Рязанского, подобные меры в первую очередь порадуют молодые семьи. Также у людей усилится уверенность в завтрашнем дне.

«Это действительно очень серьёзное, принципиальное изменение: перенос поддержки семьи со второго ребёнка на первого, добавляется 150 тыс., меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать... Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления», - считает сенатор.