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В Госдуме снизили возраст, необходимый для получения негосударственной пенсии

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Госдуме снизили возраст, необходимый для получения негосударственной пенсии
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В Госдуме приняли закон, возвращающий возраст выхода на негосударственную пенсию. Теперь мужчинам доступны пенсионные выплаты рамках добровольного пенсионного страхования в возрасте 60 лет, а женщинам – 55 лет.

В Госдуме объяснили, что более поздний возраст выхода на негосударственную пенсию уменьшает ее привлекательность для «потенциальных вкладчиков». Также новый закон исключает из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ ранее необходимое условие о наличии страхового стажа. Предполагается, что это послужит стимулом для накопления пенсий самозанятыми гражданами или иностранцами.

АБ

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