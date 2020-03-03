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В Госдуме отклонили предложенные поправки о размере МРОТ и закреплении пенсионного возраста

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме отклонили предложенные поправки о размере МРОТ и закреплении пенсионного возраста
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов и возраст выхода на пенсию.

Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» предложили закрепить в Конституции право граждан на получение страховой пенсии по старости для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин – 55 лет, при подаче соответствующего заявления. Также была предложена инициатива, согласно которой МРОТ «не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, так и двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте Российской Федерации, где постоянно проживает гражданин-получатель».

АБ

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