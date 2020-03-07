Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса COVID-19 на 7 марта достигло 14

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7 марта 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ajun Ally, globallookpress.com

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, и на 7 марта общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса COVID-19 достигло 14.

Федеральный оперативны штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, которым руководит Татьяна Голикова, сообщил, что три человека заболели в Липецке. Они вернулись из Италии. Четвертый новый заболевший - итальянский студент - в Петербурге. Гражданин Италии учится в медуниверситете в северной столице по обмену.

В Липецке трое заболевших находятся в инфекционной больнице. Выявлены все, кто с ними контактирован.

Как уточнили в штабе, остальные 9 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта).

Еще трое заболевших россиян не входят в официальную статистику по России. Это россияне, заразившиеся и эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.

Губернатор Липецкой области рассказал о состоянии трёх человек, госпитализированных с коронавирусом

ВОЗ не искючает, что заражения новым вирусом продолжатся и летом.