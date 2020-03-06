В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

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6 марта 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с российской певицей на концерте в честь Международного женского дня в Красноярске. В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как девушка подходит все ближе и ближе к краю сцены и срывается в «пропасть». Однако после падения на ролике можно услышать продолжение песни. После выступления девушке вызвали «скорую» и увезли в больницу.

По предварительным данным, у Анастасии сломана нога. При этом пользователи считают, что певицу спасала фонограмма, а не профессионализм.

«Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта … Я просто поднесла микрофон и начала лежа на животе петь … Была бы фонограмма, я бы чище сделала», - опровергла обвинения девушка.

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