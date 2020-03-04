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Эксперт объяснил, как правильно выбрать "лучший" подарок для своей женщины

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Эксперт объяснил, как правильно выбрать
Фото: pixabay.com

Считанные дни остались до главного весеннего праздника – Международного женского дня. В этот день мужчины хотят порадовать милых дам и лишний раз напомнить, как сильно они их любят. Эксперт рассказал, как правильно выбрать подарок на 8 марта.

Автор призывает найти индивидуальный подход. По мнению эксперта, если мужчине хочется напомнить женщине, будь то мама, бабушка или возлюбленная, о своем уважении и привязанности, то можно подарить портрет на холсте. Любая дама оценит, как её близкий человек выбирал из сотни фотографий ту единственную, которая ей понравится, а главное переживал и думал о ней.

А вот избранница может воспринять этот жест, как истинное признание в любви, считает эксперт: «Дорогая, ты главная картина моей жизни, красота и смысл моего существования!»

Кроме того, можно преподнести «сладкий» подарок, если ваша дама неравнодушна к «вкусняшкам».

«Подарите шикарный торт … Но наша сластена все-таки женщина, поэтому подарите ей торт в цветах! Это будет сногсшибательно – и запах, и вкус, и красота!», - отметил автор радио Sputnik.

Помимо этого, можно удивить свою даму исполнением заветной мечты.

Также в качестве подарка подойдет полет на воздушном шаре, поход к стилисту и полноценное обслуживание в салоне красоты. Или совместить с предыдущим подарком. 

«Ведь вам важно увидеть ее не просто красивой, а дать почувствовать, что ее красота – это подарок вашей судьбы!» - заключил он.

В Гильдии маркетологов перечислили подарки, которые пользуются популярностью в Международный женский день. 

БА

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