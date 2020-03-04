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Названы самые популярные подарки на 8 Марта

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Фото: pixabay.com

В Гильдии маркетологов перечислили подарки, которые пользуются популярностью в Международный женский день. Стоит отметить, что наиболее востребованным подарком в этот праздник являются цветы.

По мнению экспертов, мужчины привыкли дарить женщинам конфеты и шоколад, парфюмерию и косметику.

Завершают список наиболее популярных подарков электронные устройства, аксессуары, бельё и галантерея.

Помимо вышеперечисленного, для своих женщин мужчины выбирают поход в кино, театр, клуб или ресторан, подарочные сертификаты.

Однако на последних местах находятся посуда, мелкая бытовая техника и товары для занятий спортом и хобби.

Эксперты посчитали, что средняя стоимость подарка на 8 марта составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, а общий разброс трат варьируется от 300 до 150 тыс. руб., пишет RT.

БА

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