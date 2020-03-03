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Собянин и Воробьев сделали проезд на транспорте 8 марта бесплатным для женщин

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин и Воробьев сделали проезд на транспорте 8 марта бесплатным для женщин
фото icmos.ru

Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья будет бесплатным для женщин 8 марта. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

«Немного забегая вперед - о подарке к 8 марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым (губернатор Московской области), что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что также 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

ГБ

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