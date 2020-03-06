Астрономы подарили женщинам на 8 марта

Ученые-астрофизики Института космических исследований РАН поздравили женщин с наступающим 8 Марта необычным способом. Ученые создали «букет» из рентгеновских изображений небесных объектов, полученных в ходе сканирования неба телескопом еРОЗИТА обсерватории «Спектр-РГ».
«Среди них - остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры, галактики и скопления галактик за пределами Млечного Пути», - говорится на сайте организации.
Астрофизики отметили, что на получение изображения потребовалось от пяти минут до несколько десятков часов наблюдений.
Космический аппарат «Спектр-РГ» был разработан совместно с Германией в АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и запущен 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур.