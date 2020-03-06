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Астрономы подарили женщинам на 8 марта "букет" из космических объектов

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Института космических исследований РАН

Астрономы подарили женщинам на 8 марта
Фото: pixabay.com

Ученые-астрофизики Института космических исследований РАН поздравили женщин с наступающим 8 Марта необычным способом. Ученые создали «букет» из рентгеновских изображений небесных объектов, полученных в ходе сканирования неба телескопом еРОЗИТА обсерватории «Спектр-РГ».

«Среди них - остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры, галактики и скопления галактик за пределами Млечного Пути», - говорится на сайте организации.

Астрофизики отметили, что на получение изображения потребовалось от пяти минут до несколько десятков часов наблюдений.

Космический аппарат «Спектр-РГ» был разработан совместно с Германией в АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и запущен 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур.

БА

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