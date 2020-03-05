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Некоторые города РФ ожидают похолодания в марте

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Некоторые города РФ ожидают похолодания в марте
Фото: pixabay.com

Согласно данным Гисметео, первый месяц весны принесет похолодания с обильными осадками и грозами в некоторые города на северо-западе России. Отмечается, что первая гроза ожидается в Санкт-Петербург в середине марта.

При этом температура в культурной столице России будет до +3 градусов днем, а в Вологде холодная погода наступит к концу месяца. Однако на протяжении марта пройдет несколько снегопадов, а в середине месяца обещают оттепель.

Осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя выпадут в Пскове, а в Коми ожидаются обильные снегопады и похолодания до конца месяца, пишет СП.

Больше теплых деньков, по мнению синоптиков, будет в Мурманской области. Начиная с середины месяца, отметка термометров поднимется до +3 и выше.

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БА

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