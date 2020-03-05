В военной части под Мурманском произошел взрыв, есть пострадавшие

В пресс-службе Северного флота сообщили, что на военном полигоне в Мурманской области произошёл взрыв имитационного боеприпаса. В результате инцидента пострадали пять контрактников, они доставлены в больницу.
«4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке … из-за грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию имитационного заряда типа "взрывпакет"», - уточнили в пресс-службе.
При этом собеседник отметил, что военнослужащие получили незначительные травмы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Командование гарнизона и правоохранительные органы организовали совместную проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего.