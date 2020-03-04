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Эксперт раскрыл последствия аномально теплой погоды в Москве

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт раскрыл последствия аномально теплой погоды в Москве
Фото: pixabay.com

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский объяснил, к чему приведёт аномально теплая погода в Москве. По его словам, такие явления не несут никакой серьезной угрозы для живой природы.

«Понятно, что аномальная погода воздействует непосредственно на живой организм, на всю природу, в том числе и на человека. Но во всех природных механизмах есть способность к адаптации. Я не вижу серьезных угроз из-за этой зимы», - отметил эксперт.

Кульбачевский добавил, что природа - растения, животные и насекомые – адаптируется точно так же, как и человек.

Напомним, что январь текущего года стал самым тёплым месяцем зимы в истории метеонаблюдений. Температурная норма была превышена на 7,7 градусов.

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