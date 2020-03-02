Синоптики поделились, какая погода ждет столицу в преддверии 8 марта

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2 марта 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве на этой неделе. Известно, что в столице сохранится малооблачная погода без осадков, температура будет около 10 градусов выше нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил: со вторника все ночные температуры будут выше нулевой отметки, в первой половине недели 4-6 градусов плюс, а с четверга около 10 градусов плюс. В преддверии 8 марта столицу ждет небольшой дождь, а позже просто малооблачная погода с солнцем.

«5, 6, 7 осадков не будет, а 8 еще посмотрим", - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что "похолодания пока не видим".

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