Синоптики поделились, какая погода ждет столицу в преддверии 8 марта

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве на этой неделе. Известно, что в столице сохранится малооблачная погода без осадков, температура будет около 10 градусов выше нуля.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил: со вторника все ночные температуры будут выше нулевой отметки, в первой половине недели 4-6 градусов плюс, а с четверга около 10 градусов плюс. В преддверии 8 марта столицу ждет небольшой дождь, а позже просто малооблачная погода с солнцем.
«5, 6, 7 осадков не будет, а 8 еще посмотрим", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что "похолодания пока не видим".
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