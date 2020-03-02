Великий пост начался у православных христиан

Великий пост был установлен в первые века христианства в качестве памяти о том, как Иисус Христос голодал в пустыне 40 дней перед выходом на проповедь.

Напомним, что многодневный пост завершится празднованием Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.

В период Великого поста нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты, яйца и животный жир. В понедельник, среду и пятницу разрешено есть только холодную пищу без оливкового масла один раз в день вечером. По вторникам и четвергам позволено есть один раз в день в вечернее время горячую пищу без масла. В выходные можно употреблять растительное масло и виноградное вино утром и вечером (кроме субботы Страстной седмицы). Ничего не положено есть в Великую пятницу, а в Великую субботу многие верующие не едят до наступления Пасхи, хотя позволяется употреблять сырую пищу с вином.